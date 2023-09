Photo : VNA

Photo : VNA

Hanoï, 14 septembre (VNA) - Dans le cadre de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, une exposition intitulée "Aspiration vietnamienne" s'est tenue le 14 septembre à Hanoï, pour présenter les produits innovants et créatifs de l'identité traditionnelle vietnamienne, ainsi que les réalisations scientifiques et technologiques dans la transformation numérique du Vietnam.La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue, du vice-président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man, du président de l'Union interparlementaire Duarte Pacheco, du secrétaire général de l'Union interparlementaire Martin Chungong, du président du Forum mondial des jeunes parlementaires, Dan Carden, et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse, Jayathma Wickramanayake, entre autres responsables.Dans son discours, le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vu Hai Ha, a souligné que le Parti communiste et l'État avaient adopté de nombreuses politiques visant à promouvoir l'innovation et la transformation numérique.À travers cette exposition, a-t-il déclaré, le Vietnam vise à diffuser ses réalisations dans ce domaine auprès de ses amis internationaux, diffusant ainsi et inspirant ainsi les délégués internationaux et les jeunes parlementaires du monde entier.Ainsi, lors des prochaines séances de discussion, les délégués discuteront des mesures et des politiques, notamment du rôle des parlementaires dans le perfectionnement du cadre juridique visant à promouvoir la mise en œuvre des objectifs de développement durable, à travers la transformation numérique, l'innovation et la promotion du respect de la diversité culturelle des pays et dans chaque nation dans le processus de développement, a-t-il déclaré.Avec la coordination du Comité central de la Ligue des Jeunes Communistes de Ho Chi Minh, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et du ministère de l'Information et des Communications, le Comité d'organisation a sélectionné des produits typiques, dont beaucoup sont déjà issus du « Make in Vietnam ». présenté au monde, a-t-il poursuivi.Parmi eux figurent la technologie d'intelligence artificielle appliquée aux drones du groupe CT, ou encore les équipements réseau 5G fournis par le groupe Viettel, a-t-il indiqué.Le responsable a souligné que l'exposition constituerait un pont utile pour que les jeunes parlementaires échangent des expériences sur la transformation numérique, les solutions d'adaptation flexibles après la pandémie et les fluctuations du marché, élaborant ainsi des stratégies pour créer un environnement favorable à la mobilisation de ressources pour le développement, l'investissement, la production et les affaires.Pour sa part, Pham Anh Tuan, directeur du Département de l'information étrangère du ministère de l'Information et des Communications (MIC), a indiqué que pour répondre aux attentes des amoureux du Vietnam du monde entier, le MIC a lancé le site Vietnam.vn, une plateforme multilingue pour promouvoir l’image du pays indochinois auprès du public mondial.Le site Web regroupe les sources de données de plus de 100 grands organismes de presse, 63 portails provinciaux et municipaux et de nombreuses organisations, entreprises et particuliers, dans le but de mettre à jour et de fournir des informations sur le Vietnam de manière rapide, précise et multidimensionnelle, a-t-il ajouté.L'exposition présente de nombreux produits tels que le centre d'opérations intelligent VNPT IOC du groupe VNPT, le compteur électronique CPCEMEC et le chargeur rapide EVN EV du groupe Vietnam Electricity, en plus des produits OCOP (Chaque commune, un produit).- VNA