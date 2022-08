Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vernissage d’une exposition sur les forces policières Vietnam - Cambodge - Laos a eu lieu le 26 août au Musée de la Police populaire à Hanoï.

Organisée par le ministère vietnamien de la Sécurité publique, l'exposition vise à fêter le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Laos (5 septembre 1962), le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam - Laos et le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Cambodge (24 juin 1967).

Photo: VNA

L'exposition présente au public 300 images et plus de 500 documents, objets et publications sur la coopération et les relations d'amitié entre les forces policières des trois pays.

Clôture: le 11 septembre 2022. -VNA