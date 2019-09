L’ambassadrice Ngô Thi Hoa s'exprime lors de l'événement. Photo : https://baoquocte.vn

Hanoi (VNA) – L’Ambassade du Vietnam aux Pays-Bas, en collaboration avec l’Association des Vietnamiens dans ce pays, a inauguré le 22 septembre un cours de vietnamien aux enfants Viêt kiêu.



S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, l’ambassadrice Ngô Thi Hoa a souligné les objectifs de ce cours d’apprendre aux générations des Vietnamiens nés aux Pays-Bas à lire et à écrire en vietnamien, tout en les encourageant à se communiquer en vietnamien au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger et à s’orienter vers le pays natal, à préserver et à valoriser l’identité culturelle nationale.



Elle a souhaité voir de plus nombreuses activités de cette classe pour permettre aux élèves d’apprendre et d’absorber au mieux la culture vietnamienne.



Elle a grandement apprécié le rôle des parents comme la passerelle pour conduire leurs enfants à la culture et à la langue vietnamiennes, tout en leur proposant de les aider avec patience à s’intégrer à la classe et au programme d’études.



Lors de la cérémonie d’ouverture, de nombreux élèves ont interprété des numéros artistiques et ont chanté des chansons en vietnamien. Auparavant, de nombreux enfants n’ont pas encore su lire et écrire en vietnamien, ils peuvent actuellement savoir lire et chanter des chansons d’adolescents vietnamiennes.



C’est la 3e années que l’ambassade du Vietnam aux Pays-Bas organise et maintient cette classe de Vietnamien destinée aux enfants des Viêt kiêu. Il s’agit des efforts de l’ambassade du Vietnam dans le but de préserver et valoriser la langue vietnamienne auprès des Viêt kiêu dans ce pays. -NDEL/VNA