Phu Yên (VNA)- Le Programme de partenariat du Pacifique 2022 (PP22) a été inauguré lundi soir, 20 juin, dans la ville de Tuy Hoa, province centrale de Phu Yên, avec la participation de représentants du Comité populaire local, ainsi que de l'ambassade des États-Unis, du Royaume-Uni et les consulats des États-Unis et d'Australie à Hô Chi Minh-Ville.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, la consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Marie C. Damour, a souligné que le Vietnam a été un membre important du PP22, et en particulier, a révélé que la nation indochinoise est devenue la première étape du navire-hôpital USNS Mercy (T-AH-19) de la marine américaine, dans le cadre dudit programme.

PP22 est un programme multinational d'aide humanitaire initié par l’Administration aùéricaine. Il devient le plus grand programme annuel d'intervention en cas de catastrophe et d'aide humanitaire dans la région indo-pacifique.



C'est la deuxième fois que le programme se tient à Phu Yên, qui vise à promouvoir la coopération dans le domaine de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe, contribuant ainsi à promouvoir des relations de partenariat intégral entre Hanoï et Washington, ainsi que l'amitié et la coopération entre le Vietnam et les pays participants.

Selon Dao My, vice-président du Comité populaire de Phu Yên, la province est située dans une zone vulnérable aux problèmes liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles.



Il a exprimé l'espoir que le programme aidera la ville à renforcer les services de soins de santé pour les résidents, en plus d'améliorer la capacité de réponse aux calamités naturelles.

Phu Yên a reçu dimanche dernier dans le port de Vung Ro le navire-hôpital USNS Mercy, à bord duquel sont arrivés 700 personnes, pour la plupart médecins, ingénieurs et nutritionnistes.- VNA