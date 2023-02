"Van Lang Sports Competition 2023" voit la participation d’environ 300 sportifs. Photo : VNA

Singapour (VNA) – "Van Lang Sports Competition 2023", le plus grand événement sportif de la communauté des Vietnamiens à Singapour, s’est ouvert, dimanche 12 février à Singapour.



L’événement voit la participation d’environ 300 sportifs qui se disputent dans trois épreuves, à savoir football, tennis et badminton.



S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam à Singapour Mai Phuoc Dung a affirmé que ce festival était l’occasion pour les Vietnamiens vivant à Singapour d’échanger, d’apprendre, de nouer les liens et de renforcer leur solidarité.

Mme Ta Thuy Lien, responsable de la liaison de la communauté des Vietnamiens à Singapour, a déclaré que Van Lang Sports Competition 2023 visait à renforcer les échanges et la connexion au sein de la communauté, et à créer un terrain de jeu dans le sport, le football, le tennis et le badminton en particulier.



L’événement de cette année, qui voit le plus grand nombre de sportifs jusqu'à maintenant, promet des compétitions attrayantes, inattendues et féroces.

Parmi les tournois du festival, le 7e tournoi de football Hung Vuong Petrolimex Cup attire une attention particulière, avec 9 équipes inscrites, dont six de la communauté vietnamienne, deux d’étudiants de l’Université nationale de Singapour (NUS) et de l’Université de technologie de Nanyang (NTU) et une de la société FPT Asia Pacific. -VNA