Dans son plan d'action pour répondre au changement climatique pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050, Hô Chi Minh-Ville vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10 %, et ce chiffre passera à 30 % s'il y a un soutien international. Pour atteindre les objectifs fixés, la ville a développé de nombreux programmes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle au Brésil, a exhorté dimanche 24 septembre les entreprises vietnamiennes et brésiliennes à oeuvrer pour porter de manière plus équilibrée le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars en 2025, et à 15 à 20 milliards de dollars en 2030.