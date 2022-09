Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, s'exprime lors du forum. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Forum socio-économique du Vietnam 2022, placé sous le thème “Consolider les bases macroéconomiques, promouvoir la reprise et le développement durable”, s’est ouvert dimanche matin au Centre national des congrès à Hanoï.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, et plusieurs autres personnalités étaient présents.



La cérémonie d’ouverture a réuni en présentiel environ 400 délégués, dont des experts, des scientifiques, des ambassadeurs, des représentants de missions diplomatiques et d'organisations internationales au Vietnam, des députés à l'Assemblée nationale, des hommes d'affaires vietnamiens et étrangers. Certains experts et scientifiques étrangers ont assisté par visioconférence…

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (premier à partir de la gauche), le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, et des délégués du forum. Photo: VNA



Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a souligné que consolider et renforcer les bases macroéconomiques, améliorer la résilience de l'économie, sont toujours des objectifs principaux. C’est pourquoi le Comité permanent de l’Assemblée nationale a choisi le thème “Consolider les bases macroéconomiques, promouvoir la reprise et le développement durable” pour le Forum 2022, a-t-il indiqué.



Selon Vuong Dinh Hue, dès la fin de ce forum d’un jour, les organisateurs vont élaborer un rapport de synthèse et l’envoyer à l’Assemblée nationale, au gouvernement et aux organes compétents pour favoriser les préparatifs de la 4e session de l’organe législatif.



Lors de la séance d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale a insisté sur les efforts de l’ensemble du pays pour maintenir la stabilité socio-économique, lesquels avaient abouti à des résultats très encourageants.



Des institutions internationales telles que la Banque mondiale (BM), le Fonds monétaire international (FMI), la Banque asiatique de Développement (BAD)..., prévoient une croissance du PIB du Vietnam en 2022 de 6,7 à 7,5 %, outre une inflation inférieure à 4%, a-t-il rappelé, ajoutant que récemment, en août 2022, Moody's prévoyait que la croissance économique du Vietnam pourrait atteindre 8,5% en 2022, le niveau le plus élevé de la région Asie-Pacifique.

Photo: VNA





Toutefois, la situation socio-économique vietnamienne est et sera confrontée à de nombreux défis et difficultés, a-t-il indiqué, citant l’instabilité financière dans le monde, les évolutions compliquées du COVID-19, la lente mise en oeuvre de certains volets du programme de reprise et de développement socio-économique du Vietnam, les difficultés dans le décaissement des investissements publics dans le pays, les pressions inflationnistes, etc.



En cette conjoncture, l’organisation du Forum socio-économique 2022 dans le contexte où l’Assemblée nationale se prépare à sa 4e session, revêt des significations importantes, a souligné Vuong Dinh Hue.



Selon lui, le Forum fournira des informations importantes aux organes et députés de l’Assemblée nationale, ainsi qu’aux organes compétents pour avancer des mesures visant à consolider les bases macroéconomiques, saisir les opportunités, aider l’économie nationale à surmonter les difficultés, à se redresser, à s’accélérer et à se développer durablement…-VNA