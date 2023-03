Cérémonie d'ouverture du Festival national de la presse 2023. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Festival national de la presse 2023, sous le thème "Solidarité - Professionnalité - Culture - Créativité" a débuté vendredi matin 17 mars au Musée de Hanoï.

L’événement réunit 63 associations des journalistes des villes et provinces du pays et 60 organes de presse au niveau central et local, qui présentent sur 87 stands leurs productions marquantes de 2022 et du premier trimestre 2023.

Cet événement est animé par l’Association des journalistes vietnamiens et le Comité populaire de Hanoï en collaboration avec la Commission de la sensibilisation des masses du Comité central du Parti, le ministère de l’Information et de la Communication et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Les dirigeants du Parti et de l'État visitent le stand de l'Agence vietnamienne d'information. Photo: VNA



En outre, le public a l’occasion de visiter les stands d’exposition thématiques du Journal Nhan Dan, de la Télévision nationale du Vietnam, de la Voix du Vietnam, de l’Agence vietnamienne d’information, du ministère de l’Information et des Communications...

Le Festival national de la presse 2023 se prolonge jusqu’au 19 mars et est ouvert de 8h à 18h tous les jours.

Après la cérémonie d’ouverture ont eu lieu le lancement des prix de la presse sur la sensibilisation à l’utilisation économique et efficace de l’énergie en 2023 et la cérémonie d’ouverture de l’exposition de photos "Sentiers du printemps".

Le stand de l'Agence vietnamienne d'information. Photo: VNA Le stand de l'Agence vietnamienne d'information. Photo: VNA

Ce festival est un événement important de la presse nationale pour célébrer de grandes réalisations du pays, mettre en relief les contributions et le développement vigoureux de la presse révolutionnaire, et mettre en avant des productions journalistiques de tout le pays.

Il vise également à renforcer les échanges et les rencontres entre les journalistes et le public, et à honorer les contributions d’individus, d’organisations et d’entreprises en faveur du journalisme révolutionnaire du Vietnam. -VNA