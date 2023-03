Cérémonie marquant l’ouverture et la mise en service de l'IETC. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Centre de formation du Parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville et la société Sun Electronics Group ont tenu le 25 mars une cérémonie marquant l’ouverture et la mise en service du Centre international de formation électronique (IETC), premier du genre au Vietnam.Selon le directeur général de Sun Electronics Group Huynh Tan Buu, le Centre lancera des programmes de formation aux normes IPC (International Process Control), largement appliquées par des sociétés technologiques mondiales, et des programmes de conception de produits (Product Design) aux normes internationales.Les formations à l’IETC seront conçues et dispensées par des experts vietnamiens qui ont travaillé plusieurs années pour de grandes entreprises électroniques de la Silicon Valley, aux Etats-Unis.Le ministre des Sciences et Technologies, Huynh Thanh Dat a souligné que la création de l’IETC était un élément important pour l’édification d’un écosystème d'industries électroniques et des semi-conducteurs à Ho Chi Minh-Ville, et au Vietnam en général.