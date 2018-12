Hanoi, 11 décembre 'VNA) - Le 7e Congrès national de l’Association des agriculteurs du Vetnam a débuté mardi, 11 décembre, à Hanoi.

Le président de l’Association des agricultures du Vietnam Thao Xuân Sung prend la parole. Photo : VNA

Ayant pour thème "Démocratie - Solidarité - Innovation - Intégration - Développement", la manifestation comprend 999 délégués officiels représentant plus de 10 millions de membres et agriculteurs vietnamiens.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le président de l’Association des agriculteurs du Vietnam Thao Xuân Sung a déclaré que l’Association est en période de nouveau développement dans le contexte de l’industrialisation et de la modernisation nationale des institutions de l’économie de marché socialiste. La 4e révolution industrielle et l’accord global et progressif de partenariat trans-Pacifique, ou CPTPP, créent des opportunités et défis pour l’agriculture, les paysans et les régions rurales du pays.

L’Association continuera de renforcer la rénovation des modes opérationnelles, la formation professionnelle, la supervision de la réalisation des options et politiques du Parti et de l’Etat, l’organisation de la mise en œuvre efficace des programmes et projets de développement socio-économique, culturel.

Lors du congrès, les délégués discuteront et donneront des opinions sur des documents importants tels que le Rapport politique du Comité central de l'Association du 6e mandat de l'Association; le Projet de rapport d'examen du Comité central du 6e mandat de l'Association...

Le congrès va élire le Conseil central de l'Association des agriculteurs du Vietnam pour le 7e mandat 2018-2023.

Durant le mandat 2013-2018, l'Association a admis avoir accueilli près de 2,2 millions de membres, ce qui porte à près de 10,2 millions le nombre total. Elle a également organisé environ 130.000 cours de formation et ateliers sur la promotion de l'industrie, de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, sur l'information et l'accès à Internet,... pour plus de 15 millions de membres et agriculteurs. Elle a construit et transféré avec succès plus de 14.000 modèles et projets d'application de la science et de la technologie dans la production, la transformation et la conservation de produits agricoles, forestiers et aquatiques. - VNA