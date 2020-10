Photo: VNA



Hanoï, 12 octobre (VNA) - Le 7e Congrès du Comité central du Parti communiste du Vietnam pour la Police a débuté lundi matin 12 octobre à Hanoï, en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Prenant la parole lors de la séance d’ouverture, le membre du Bureau Politique, le général To Lam, ministre de la Sécurité publique a souligné qu’au cours de ces cinq dernières années, le monde avait connu de nombreuses évolutions complexes, aussi disposé d’opportunités, d’avantages, de difficultés comme des défis affectant la tâche de protection de la sécurité nationale et de l'ordre social.

Le Comité central du Parti pour la Police et ses comités du Parti à tous les niveaux étaient toujours constants et fermes ; avaient saisi profondément les positions, les lignes et les résolutions du Parti et de l'État ; se sont concentrés sur la direction des travaux de la Police, de l’édification du Parti et des forces. Ils ont alors obtenu des résultats très importants, contribuant à garantir la sécurité nationale et l'ordre social, à maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement du pays.

Cependant, selon le général To Lam, la situation mondiale et régionale continue de dérouler de manière complexe, obligeant le Comité central du Parti pour la Police et les organisations du Parti de la Police de continuer à améliorer leurs capacités de direction, la combativité pour satisfaire les exigences de la mission dans toutes les situations.

Selon un rapport politique présenté au congrès, les forces policières continuent de s’améliorer dans tous les aspects pour réaliser de grandes réalisations dans leurs travaux. Elles ont conseillé à temps le Parti et l'État pour proposer les lignes, les points de vue pour la garantir la sécurité nationale. Elles ont efficacement contribué à assurer l'ordre social ; à freiner l'augmentation de la criminalité, découvrir des affaires pénales, contribuant efficacement à la construction d'une société de ordre et de discipline.

Les forces policières ont réalisé des résultats remarquables comme la bonne mise en œuvre les tâches de prévention et de contrôle du Covid-19 liée à la reprise et au développement économique du pays, l’accomplissement des objectifs de lutte contre la criminalité, l’accélération des enquêtes sur les affaires économiques, ainsi que le travail du personnel au sein du ministère de la Sécurité publique.

Les principales tâches définies pour le nouveau mandat comprennent la construction du Parti et de la force de sécurité publique, le renforcement de la capacité de leadership et de l’accomplissement des tâches de défense nationale, de lutte contre la criminalité et de garantie de l’ordre social.

Lors de ce congrès, le général de corps d’armée Nguyên Van Thanh, vice-ministre de la Sécurité publique a présenté le projet de rapport d’autocritique du Comité central du Parti communiste du Vietnam pour la Police pour le mandat 2015 – 2020.

Le général de corps d’armée Bui Van Nam, vice-ministre de la Sécurité publique, a dirigé la discussion sur les documents du Comité central du Parti communiste du Vietnam pour la Police, le projet de rapport politique, le rapport d’autocritique du Comité central du Parti communiste du Vietnam pour la Police pour le dernier mandat, ainsi que le projet du Plan d’action de la mise en œuvre de la résolution.

Le 7e Congrès du Comité central du Parti communiste du Vietnam pour la Police pour le mandat 2020-2025 se tient les 12 et 13 octobre. -VNA