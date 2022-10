Les hauts dirigeants du pays lors de l’ouverture du 6e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 6e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat est inauguré le 3 octobre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong.

Les participants discutent, donnent des avis et prennent des décisions sur des rapports et des projets concernant des questions majeures comme la situation socio-économique du pays, le budget de l'État en 2022, le plan de développement socio-économique et les prévisions budgétaires de l'État pour 2023 et le plan des finances et du budget de l'État pour la période 2023-2025.

Ils se penchent également sur les orientations de la Planification globale nationale pour la période 2021-2030 et de vision 2050, l’accélération de l'industrialisation et de la modernisation du pays à l'horizon 2030 avec une vision 2045, et l'édification et le perfectionnement d'un État de droit socialiste dans la nouvelle période.

Le Comité central du Parti du 13e mandat doit faire le bilan des 15 ans de mise en oeuvre de la Résolution du 5e Plénum du Comité central du Parti du 10e mandat sur le renouvellement de la modalité de direction du Parti pour les activités du système politique et discuter d'autres questions importantes.

Le Plénum vise d’achever la mise en œuvre des tâches principales et des contenus définis dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti.

Le 6e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat durera jusqu'au 9 octobre.-VNA