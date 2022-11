Hanoi (VNA) – Le 6e Festival international du film de Hanoï s’est ouvert mardi soir, 8 novembre, à Hanoi.

Photo : VNA

Placé sous le thème «Cinéma, Humanité, Adaptation et Développement», le 6e Festival international du film de Hanoï (HANIFF VI) a lieu du 8 au 12 novembre.

Il est organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le comité populaire de Hanoï. Le but est d’honorer les nouveaux talents et les meilleures œuvres du cinéma international et vietnamien, ainsi que de développer le marché cinématographique du Vietnam.

S’adressent à la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyễn Văn Hùng a souligné que c’était une occasion d'aider les directeurs de la photographie au Vietnam et dans le monde à élargir leurs échanges et leur coopération, et à acquérir des expériences pour contribuer au développement du cinéma vietnamien, régional et international.

Photo : VNA



Parmi les 123 films de 56 pays et territoires qui seront présentés au festival, 31 longs et courts métrages seront en compétition officielle.



Dans le cadre du festival, une exposition présentant plus de 200 scènes qui ont été tournées dans des monuments historiques et des patrimoines culturels de la capitale, ainsi que deux colloques sur le cinéma et les valeurs culturelles seront également organisés. Un marché des projets cinématographiques des professionnels d’Asie-Pacifique honorera les 8 films les plus remarquables, dont 5 du Vietnam et 3 des autres pays de la région. – VNA