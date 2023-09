Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec le secrétaire général de l'ASEAN et les chefs de délégation des autres pays membres de l'ASEAN lors de la cérémonie d'ouverture du 43e Sommet de l'ASEAN et réunions connexes. Photo: VNA

Jakarta (VNA) – Le 43e Sommet de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) et réunions connexes ont officiellement commencé le 5 septembre au matin à Jakarta, en Indonésie.



Ces conférences voient la participation de dirigeants des pays membres, du Timor-Leste en tant qu'observateur, de neuf pays partenaires de dialogue (la République de Corée, le Japon, l’Inde, la Chine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Russie, les États-Unis), du Bangladesh et des Îles Cook en tant qu’invités, ainsi que de neuf organisations internationales.



La délégation vietnamienne est conduite par le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Se déroulant du 5 au 7 septembre, les conférences portent principalement sur l’établissement des bases de la vision à long terme de l'ASEAN, les efforts visant à aider la région à devenir plus résiliente pour répondre aux défis de l'époque, à faire de l'Asie du Sud-Est un pôle de croissance économique et faire de l’Indo-Pacifique une région de paix et de prospérité.



L'un des documents les plus importants qui devraient être examinés et approuvés par les dirigeants de l'ASEAN à cette occasion est la Déclaration de Concorde de l'ASEAN IV.

Le président indonésien, Joko Widodo, lors de la séance d'ouverture. Photo: VNA



Un certain nombre de contenus, notamment des règles visant à soutenir le processus de prise de décisions lors des sommets de l'ASEAN, sera également abordé. Sur le plan économique, des sujets concernant la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la santé, la stabilité financière, les chaînes d'approvisionnement, ainsi que la promotion de nouveaux moteurs de croissance, seront discutés…



Selon les prévisions, environ 50 documents seront reconnus et approuvés par les dirigeants de l'ASEAN.

Lors de la séance d'ouverture, le président indonésien Joko Widodo, président du 43e Sommet de l'ASEAN, a remis des prix de l'ASEAN à des personnalités exceptionnelles. Nguyen Thi Tuyet Minh, présidente fondatrice du Réseau des femmes d’affaires de l'ASEAN, a reçu le ASEAN PRIZE 2023 pour ses contributions au développement du milieu d’affaires de l'ASEAN, en particulier à la promotion de l’égalité socio-économique des femmes dans l’ASEAN.



Nguyen Thi Tuyet Minh est le premier citoyen vietnamien et le 4e de l'ASEAN à recevoir ce prix.



Dès la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des autres pays de l'ASEAN ont assisté à la séance plénière du 43e Sommet de l'ASEAN.-VNA