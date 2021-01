Le secrétaire général et président de la République démocratique populaire du Laos, Bounnhang Vorachith, prononce un discours d'ouverture du 11e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire du Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le 11e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) s'est officiellement ouvert le 13 janvier au Centre national des conférences de la capitale Vientiane avec la participation de 768 délégués officiels représentant près de 350.000 membres du PPRL dans tout le pays.

Placé sur le thème «Renforcer la grande union nationale, mettre en œuvre de la ligne de Renouveau en profondeur, assurer la stabilité politique, créer de forts changements dans le développement socio-économique, améliorer la qualité de vie des habitants, poursuivre l'objectif de faire sortir le pays du sous-développement et d’orienter vers le socialisme, le 11 Congrès national du PPRL a vu la participation du Secrétaire général, président du Laos Bounnhang Vorachith, du Premier ministre lao Thongloun Sisoulith, de la présidente de l'Assemblée nationale du Laos, Pany Yathotou ... et d'anciens dirigeants du Parti et de l'État du Laos et 147 invités de ministères et de branches et de localités à travers le pays.

S'exprimant à l'ouverture de ce Congrès, le Secrétaire général et président du Laos Bounnhang Vorachith a souligné que durant les 3 jours du Congrès, les délégués se concentreront sur l'étude et l'approbation du rapport politique du Comité central (CC) du PPRL; le 9e plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2021-2025 dans le sens de la qualité, de la concentration, du vert et de la durabilité selon trois objectifs communs, dont la poursuite de faire sortir le pays du sous-développement…

Le congrès devrait également approuver les statuts révisés du Parti et élire un nouveau Comité central du Parti pour le prochain mandat.

Le congrès durera jusqu'au 15 janvier. -VNA