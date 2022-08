Le président Nguyen Xuan Phuc et les délégués. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 11e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam pour le mandat 2022-2027 s'est ouvert le 30 août à Hanoï avec la participation de 500 délégués représentant plus de 7 millions de cadres, de membres et de jeunes, en présence du président Nguyên Xuân Phuc.

Le président Nguyên Xuân Phuc assiste au 11e Congrès national de la Croix-Rouge. Photo: VNA



Lors du Congrès, les délégués évalueront les résultats du travail de l'Association du dernier et définiront les objectifs et les tâches de la prochaine période.

Le 11e Congrès vise à rendre l'Association de la Croix-Rouge du Vietnam de plus en plus puissante, à promouvoir son rôle central dans les activités humanitaires, à aider les démunis, les personnes vulnérables à surmonter les difficultés, à mettre œuvre activement des politiques du bien-être social du Parti et de l'État, et à contribuer davantage au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Panorama du 11e Congrès national de la Croix-Rouge. Photo: VNA



Durant ce dernier mandat, la Croix-Rouge vietnamienne a dépensé plus de 23.000 milliards de dongs pour les activités humanitaires, soit une augmentation de plus de 2,36 fois par rapport au 9e Congrès.

Pour la période 2022-2027, le Congrès a fixé quelques objectifs fondamentaux tels que 100% des villes et provinces déploieront le mouvement "Bonnes personnes, bonnes actions - Travailler ensemble pour construire une communauté compatissante", accorder l'assistance d'au moins 500.000 adresses humanitaires et soutenir un million d'enfants pauvres et handicapés, entre autres. -VNA