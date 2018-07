Des visiteurs lors d'un stand de l’exposition internationale sur les technologies électriques et l’énergie. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 11e exposition internationale des technologies et des équipements électriques (Vietnam ETE 2018) et la 8e foire-exposition internationale des technologies, des produits économes en énergie et en énergie verte (Enertec Expo 2018) se sont ouvertes le 18 juillet Ho Chi Minh-Ville.

Ces événements annuels réunissent près de 200 entreprises vietnamiennes et étrangères qui présentent leurs produits économes en énergie et en énergie verte sur 300 stands aux entreprises et les consommateurs. Ainsi, ces derniers peuvent choisir les produits et les solutions appropriées à leurs conditions.

Ces expositions déroulées jusqu’au 21 juillet sont organisées par le Service municipal de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec le Centre de développement de l’industrie auxiliaire de Ho Chi Minh-Ville et la compagnie de publicité et d'exposition C.I.S Vietnam (CIS Vietnam Advertising & Exhibition Joint Stock Company). -VNA