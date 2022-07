Un coin de l’exposition "Le temps éternel" au Musée des beaux-arts du Vietnam, à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - L’exposition "Le temps éternel" s’est ouverte le 20 juillet au Musée des Beaux-Arts du Vietnam à Hanoï et durera jusqu’au 29 juillet. Elle a été organisée en partenariat avec le Musée d’histoire de l’armée du Vietnam pour célébrer la Journée des invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet)."Soixante-dix-neuf œuvres créées par 62 auteurs ont été présentées pendant l’exposition. Elles reflètent loyalement la vie de soldats pendant les guerres du pays, et expriment le profond respect pour les Mères héroïnes vietnamiennes, pour les médecins et pour toutes les personnes ordinaires qui ont lutté pour la Patrie", a informé Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam.En utilisant diverses matières, de nombreux peintres, aussi soldats, ont gravé des moments réels sur les champs de batailles. On peut citer les esquisses : Camarade Trung Kiên, Infirmier Khuong dans la bataille de Binh Gia du peintre Cô Tân Long Châu, entre autres. Pour leur part, les Morts pour la Patrie ont été peints dans les œuvres Nguyên Van Trôi de Dao Khanh, Tô Vinh Diên (Duong Huong Minh) et Phan Dinh Giot (Huy Toàn).La guerre a pris fin depuis longtemps, mais la douleur et les pertes humaines sont irréparables. La souffrance, le sacrifice et l'endurance des hommes pendant la guerre sont représentées à travers les œuvres L’invalide de guerre du sculpteur Pham Muoi, La chirurgie dans une grotte (peintre Trân Ngoc Hai)… La douleur d’après-guerre a été transmise à travers les tableaux Ne pas revenir, Après la guerre, Le camarade a été retrouvé, La femme de la rue Khâm Thiên, DIOXINE…En outre, certaines œuvres reflètent la confiance en la victoire nationale et l’optimisme des soldats, comme Les invalides de guerre en visite de l’exposition de Xuân Hông, Lecture de journaux aux invalides de guerre (Trân Huu Tê), Monter la garde lors d’une nuit de pleine lune (Mai Long), etc.Pour leur part, les œuvres Mère du Centre de Nguyên Van Chu, Accueil de notre soldat (Lê Thuoc), Pilage du riz pour les soldats (Pham Viêt)… montrent la relation étroite entre les habitants et les soldats pendant la guerre."Avec la diversité de style, de genres et de matériaux, l’exposition Le temps éternel présente aux visiteurs des souvenirs d'un passé glorieux et inoubliable, a partagé le colonel et le peintre Nguyên Bang Lâm, domicilié dans l'arrondissement de Ba Dinh (Hanoï). Elle transmet des sentiments patriotiques profonds, l’aspiration pacifique, la gratitude et le respect envers ceux qui se sont dévoués et sacrifiés pour l'indépendance de la nation et pour la vie paisible d'aujourd'hui".À cette occasion, une rencontre avec des peintres et sculpteurs est prévue à 09h00 le 29 juillet au Musée des beaux-arts du Vietnam. - CVN/VNA