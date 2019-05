Moscou, 23 mai (VNA) - L'Année croisée de l'amitié entre le Vietnam et la Russie a été inaugurée lors d'une cérémonie tenue mercredi soir, le 22 mai, dans la salle de concert Zaryadye à Moscou, à laquelle ont participé le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc et son homologue russe, Dmitri Medvedev.

Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc (gauche) et son homologue russe, Dmitri Medvedev, lors de la cérémonie d'ouverture de l'Année croisée de l'amitié Vietnam-Russie. Photo : VNA



Lors de la cérémonie, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, qui effectue une visite officielle en Russie, a mis en lumière les relations traditionnelles de fraternité entre les deux peuples.



Le chef du gouvernement vietnamien a également exprimé sa conviction que l'Année croisée de l'amitié, avec ses activités commerciales et culturelles dans les deux pays, contribuerait à renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Un numéro artistique présenté par des artistes vietnamiens. Photo : VNA



Pour sa part, le Premier ministre russe Dmitri A.Medvedev a affirmé la volonté de consolider les liens exceptionnels entre Hanoi et Moscou et a exprimé sa satisfaction pour l'échange croissant des habitants des deux pays via des activités culturelles, touristiques et d’étude.

Photo : VNA

Au cours de l'événement, le public a apprécié les performances présentées par des artistes vietnamiens.



Auparavant, les deux Premiers ministres avaient assisté à deux expositions de photos sur les beautés de la nature et de la culture des deux pays. - VNA