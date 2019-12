La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, à la cérémonie d’inauguration de la Semaine culturelle et touristique de la province de Hoa Binh (Photo: VNA)



Hoa Binh (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a assisté à la cérémonie d’inauguration de la Semaine culturelle et touristique de la province du nord de Hoa Binh le soir du 6 décembre.

S'exprimant lors de l'événement, le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial, Bui Van Khanh, a déclaré que la semaine était un événement important pour présenter le paysage, la culture et les habitants de Hoa Binh, ainsi que pour vulgariser son potentiel touristique auprès des visiteurs.

Les touristes locaux et étrangers auront également l'occasion d'apprendre davantage sur les patrimoines culturels matériels et immatériels de la province, de déguster des spécialités locales et d’explorer des produits touristiques typiques.

Située à la porte du nord-ouest, la province montagneuse de Hoa Binh est également un berceau de la culture des anciens vietnamiens avec la musique folklorique et des festivals d'ethnies telles que les Muong, les Kinh, les Dao, les Thai, les Tay et les H’mong.

Dans l'après-midi, la présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, a rendu visite à la commune de Tay Phong, district de Cao Phong. Elle a souhaité que Tây Phong puisse conserver son titre de commune de Nouvelle Ruralité en réduisant davantage le taux de foyers pauvres et en renforçant le bloc de grande union nationale.

À cette occasion, elle a offert des cadeaux à Bùi Van Bôm, un blessé de guerre, et à des familles en difficulté de la commune. -VNA