Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La rue des fleurs Nguyên Huê à Hô Chi Minh-Ville a ouvert ses portes le 29 janvier à l’approche du Têt (Nouvel An lunaire), la plus grande et la plus longue fête du peuple vietnamien.

Un tigre géant trône au milieu de la rue des fleurs Nguyên Huê à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

La rue des fleurs sur le thème "Printemps du pays natal plein d’humanité" se déroulera de 19h00 du 29 janvier à 17h00 le 4 février, rendant hommage aux hommes et aux femmes en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 dans la mégapole du Sud, notamment les travailleurs médicaux.

S’adressant à la cérémonie d’ouverture, le vice-président du comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc, a déclaré que la rue des fleurs marquait une période inoubliable de la ville qui se remet progressivement de l’épidémie.

L’acmée de cette manifestation sera la mascotte tigre, l’animal du zodiaque du prochain Nouvel An lunaire. Une autre image d’un tigre qui se dresse à 4,6 mètres est placée au milieu de la route des fleurs.

Plusieurs matériaux écologiques et recyclables tels que le métal, la mousse, le rotin, le bambou et les briques sont utilisés comme décorations, tandis qu’environ 97.000 paniers de fleurs de toutes sortes sont exposés pendant le Têt. Cette année, c’est la première fois que le gravier est utilisé comme matériau de décoration.

Vue de la fête de rue du livre du Nouvel An lunaire 2022 à Hô Chi Minh-Ville.. Photo : VNA

Le même jour, la fête de rue du livre du Nouvel An lunaire 2022 a commencé dans les rues Nguyên Huê, Ngô Duc Kê, Mac Thi Buoi et Nguyên Van Binh, présentant environ 50.000 titres de livres avec un large éventail de genres et de sujets pour répondre aux demandes des lecteurs.

D’autres activités sont également organisées, notamment une rue de la calligraphie, et des expositions de peintures, de photographies et de publications sur Hô Chi Minh-Ville et la lutte contre le Covid-19, ainsi qu’une exposition sur la mer et les îles du Vietnam avec l’introduction de deux séries de timbres "Mer et îles de la Patrie" et "Le Vietnam sur les timbres du monde".

La fête de rue du livre du Nouvel An lunaire 2022 sera ouverte au public de 8h00 à 22h00 du 29 janvier au 4 février ou du 27e jour du dernier mois lunaire au 4e jour du Nouvel An lunaire. – VNA