La première Semaine numérique internationale du Vietnam se déroule du 11 au 14 octobre. Photo: Vietnam+



La première Semaine numérique internationale du Vietnam (Vietnam International Digital Week - VIDW) s’est ouverte le 11 octobre à Hanoï.



La cérémonie d’ouverture a vu la participation de responsables de nombreux ministères, organes, associations, organisations et entreprises de plusieurs pays de l’ASEAN, ainsi que de représentants d'organisations internationales.



Selon le ministère de l’Information et de la Communication, l’événement est placé sous le thème «Partenariat mondial pour un avenir numérique durable». Il se poursuit jusqu’au 14 octobre et se concentre sur la promotion et l'expansion des partenariats numériques. Plus précisément, la VIDW 2022 a pour ambition d’aider à l’amélioration de l’environnement institutionnel et de gestion, à l’accélération de la transformation numérique, au développement des technologies et infrastructures numériques, à la construction d’un cyberespace sûr et fiable, à l’amélioration des compétences numériques des personnes…



Le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, s'exprime lors de l'ouverture de la première Semaine numérique internationale du Vietnam (VIDW). Photo: Vietnam+



Dans son discours d’ouverture, le ministre vietnamien de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, a déclaré que la coopération numérique entre les pays de l'ASEAN visait à créer une ASEAN numérique. Pour réaliser "One ASEAN", la transformation et la coopération numériques sont les meilleures solutions.



Le Vietnam souhaite signer des partenariats numériques avec les autres membres de l'ASEAN et d'autres pays, a affirmé Nguyen Manh Hung, ajoutant que les partenariats numériques étaient un nouveau type de coopération et qu’il y aurait des forums Vietnam - Inde, Vietnam - Japon et Vietnam – République de Corée pour discuter du développement de partenariats numériques.



Le ministre a en outre souligné le rôle important de la 5G pour passer à une nouvelle étape du développement numérique. Après la séance plénière de la VIDW 2022 se tiendra une conférence de l’ASEAN dédiée spécialement à la 5G. Il s’agit d’une initiative du Vietnam visant à promouvoir la coordination régionale en matière de politique, d'investissement, de développement technologique, de services et d'applications 5G.



Le ministère de l'Information et de la Communication travaillera également avec d’autres pays membres de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est), mais aussi le Japon, la République de Corée, l'Inde et des organisations internationales telles que l'UNESCO, la Banque mondiale, pour organiser des forums spécialisés sur différents sujets, dont la transformation numérique pour une société numérique élargie, la transformation numérique dans les industries et la production intelligente, le développement de la connectivité numérique vers un partenariat numérique, les compétences numériques pour la communauté...



La première Semaine numérique internationale du Vietnam accueillera également la table ronde Why Viet Nam 2022 sur la coopération et l’intégration internationale de l’économie numérique vietnamienne. Les participants discuteront des potentiels, des opportunités et des solutions pour attirer davantage d’investissements et établir des partenariats entre entreprises numériques.

Le Vietnam a conçu des stratégies importantes pour accélérer la transformation numérique et stimuler l’économie numérique, la société numérique et le gouvernement numérique.



L’établissement de partenariats bilatéraux et numériques avec les pays de la région et du monde a été défini comme une tâche clé dans les 10 prochaines années, afin de maximiser les ressources pour l’accélération de la construction d’un Vietnam numérique.



Lors de son 13e Congrès national, le Parti communiste du Vietnam a décidé d’une transformation numérique générale, dans le but de mettre en place une gouvernance numérique, une économie numérique et une société numérique au Vietnam. Dans la foulée, de nombreuses mesures ont été prises pour accélérer ce processus, a constaté la Voix du Vietnam (VOV).



Plus de deux ans après l’approbation par le Premier ministre du "Programme national de transformation numérique jusqu’en 2025, avec une vision à l'horizon 2030", le Vietnam a beaucoup progressé. La prise de conscience de l’importance de la transition numérique s’est renforcée, aussi bien chez les pouvoirs publics que chez les entreprises et la population.



L'économie numérique joue un rôle de plus en plus important dans l'économie nationale. Le nombre d’entreprises technologiques nouvellement créées a sensiblement augmenté. Certains de leurs produits sont largement utilisés dans le pays. De fil en aiguille, la société numérique prend forme...



C’est le ministère de l'Information et de la Communication qui dirige la transition numérique au Vietnam. Depuis près de trois ans, pour inciter les entreprises technologiques domestiques à fabriquer des produits de qualité facilitant la transformation digitale du pays, ce ministère a créé des prix dont le Prix de technologie numérique «Make in Vietnam» et les prix du concours «Viet Solutions». - VietnamPlus