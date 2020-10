Tra Vinh (VNA) - La fête khmère Ok Om Bok (culte de la lune et prière pour une bonne récolte) s’est ouverte dimanche 25 octobre à Soc Trang (Sud), par une série de cérémonies rituelles.

Cérémonie d'ouverture de e la fête Ok Om Bok des Khmers à Tra Vinh. Photo : VNA

La fête d’Ok Om Bok de Trà Vinh (Sud) est inscrite au patrimoine culturel immatériel national. Cet événement annuel reflète les us et coutumes des Khmers, et de la population de Trà Vinh en général.

Ok Om Bok est un culte de la lune et une prière pour une bonne récolte au 15e jour du 10e mois lunaire. Elle fait partie des trois fêtes annuelles des Khmers du Sud avec Sene Dolta (Fête à la mémoire des ancêtres célébrée vers la fin du 8e mois lunaire) et Chol Chnam Thmây (Nouvel An des Khmers, vers la mi-avril).



Cette année, une série d’activités a été organisée du 25 au 31 octobre telles que semaine de la culture, du tourisme et de la cusine du Nam Bô, exposition sur le tourisme de l’Est du delta du Mékong, jeux folkloriques...



Une course de pirogues des Khmers du delta du Mékong sera a été organisée le même jour dans ce cadre.

Cette fête est une bonne occasion de présenter les atouts de la province de Trà Vinh, contribuant à attirer les investissements dans différents secteurs, la culture et le tourisme notamment.-VNA