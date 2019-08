Ouverture de la cinquième édition de la Fête de la Culture, des Sports et du Tourisme des Cham dans la ville de Tuy Hoa, chef-lieu de la province de Phu Yên (Centre) (Photo: VNA)



Phu Yen (VNA) - La cinquième édition de la Fête de la Culture, des Sports et du Tourisme des Cham s’est ouverte lundi soir dans la ville de Tuy Hoa, chef-lieu de la province de Phu Yên (Centre), en présence du vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

L’événement réunit 2.000 artistes et sportifs de neuf villes et provinces du Centre méridional et du Sud.

S’exprimant à cette occasion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a indiqué que la fête permettait aux Cham de différentes localités de se rencontrer et de partager des expériences de préservation des traditions culturelles, contribuant ainsi à la consolidation du bloc de grande union nationale. La fête est l’occasion de présenter les quintessences de la culture cham aux habitants d’autres localités et aux étrangers, mais aussi de donner un coup de pouce au tourisme local, a affirmé le vice-Premier ministre.

Lundi également, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam est venu offrir des cadeaux à 100 victimes de l’agent orange des districts de Dông Hoa et Tây Hoa, d’une valeur unitaire de 3,2 millions de dongs. -VNA