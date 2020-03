Da Nang (VNA) – La cérémonie d'ouverture de la 13e conference annuelle et de la 5e conférence restriente du canal II du Réseau des Instituts de défense et de sécurité de l'ASEAN (Network of ASEAN Defence and security Institutions-NADI) a eu lieu le 3 mars dans la ville de Da Nang (Centre).

Panorama de la conférence du Réseau des Instituts de défense et de sécurité de l'ASEAN. Photo : VNA

S’adressant à l'événement, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre vietnamien de la Défense a déclaré que la coopération dans la défense de l’ASEAN continue d’être élargie dans de divers domaines et obtient l’efficace plus pragmatique.

Le vice-ministre de la Défense du Vietnam estime que le contenu discuté lors de cette conférence sera des consultations importantes pour promouvoir la coopération en matière de défense, pour une ASEAN cohérente, résiliente et adaptative aux changements géopolitiques régionaux et pour une Asie du Sud-Est pacifique, coopérative, développée et prospère.Tenue les 3 et 4 mars, l’agenda de la conférence se concentre sur la concurrence stratégique entre les grands pays et le mouvement géopolitique régional, les opportunités et les défis pour le rôle central de l'ASEAN, la situation politique et la sécurité aux niveaux mondial et régional et les problèmes de sécurité émergeant dans la région, la coopération en matière de défense pour une ASEAN cohérente et autonome afin de répondre aux fluctuations géopolitiques régionales et le renforcement du rôle central de l'ASEAN dans l'ADMM +.Au cours de ces 13 dernières années depuis sa création, la NADI a apporté des contributions pratiques à la promotion de la coopération en matière de défense de l'ASEAN via les recommandations présentées à la réunion des hauts responsables de la défense de l'ASEAN (ADSOM) et la Réunion des ministres de la défense de l'ASEAN (ADMM) ainsi que des conseils politiques aux gouvernements de l'ASEAN.- VNA