Des représentants des pays participant à la conférence, lors de la cérémonie d’ouverture. Photo : www.nhandan.com.vn

Hanoï (VNA) – La conférence des jeunes scientifiques de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) 2019 s’est ouverte le 2 décembre à Hanoï.

Cet événement de quatre jours est organisé par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, en collaboration avec le ministère vietnamien des Sciences et Technologies.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence de Le Quoc Phong, premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, président de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, également chef du Comité national de la jeunesse ; du secrétaire général adjoint de l’ASEAN, Kung Phoak ; et du vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Le Xuan Dinh.

La conférence est l’un des programmes importants au service de la préparation des événements à l’intention des jeunes en 2020, année où le Vietnam assumera la présidence tournante de l’ASEAN. Elle réunit 140 docteurs et jeunes scientifiques du Vietnam et d’autres pays membres de l’ASEAN.

Dans son discours d’ouverture, Le Quoc Phong a souligné que la conférence permettrait d’avancer des initiatives et recommandations en matière scientifique et technologique, de favoriser la coopération au sein de l’ASEAN dans ces secteurs pour un développement durable de la Communauté de l’ASEAN. Le Quoc Phong a appelé les participants à présenter des idées et initiatives propres à renforcer la collaboration entre jeunes scientifiques de l’ASEAN, à accélérer le développement de la coopération régionale dans les secteurs des sciences et technologies.

Lors de la conférence, les délégués participent à un certain nombre d'activités clés telles que: séance plénière sur le rôle des sciences et technologies dans les objectifs de développement durable des Nations Unies; séminaires sur la protection de l'environnement et le changement climatique, initiatives et recommandations de jeunes scientifiques pour développer les sciences et technologies au sein de l'ASEAN. En outre, des représentants des pays de l'ASEAN participent au programme de formation destiné aux jeunes leaderships scientifiques et à une série de visites de vestiges historiques et culturels à Hanoï - "Ville pour la Paix".

Une des principales priorités de l'ASEAN à l'heure actuelle consiste à encourager les futurs dirigeants, à cultiver une génération marquée par la créativité, l'innovation et un fort développement, a affirmé le secrétaire général adjoint de l'ASEAN, Kung Phoak. Il a déclaré que les jeunes scientifiques sont au centre de l'économie de la connaissance. La combinaison de la créativité, de la curiosité, de la persévérance et de l'enthousiasme a amené des jeunes scientifiques à des découvertes pionnières et à des inventions majeures, modifiant ainsi profondément la vie à l'échelle mondiale.

«En tant qu’innovateurs dans le futur, vous jouez un rôle important dans l’élaboration des programmes scientifiques, technologiques et d’innovation. La conférence est une bonne occasion pour les jeunes scientifiques de l'ASEAN de se familiariser avec les sciences, les technologies et l'innovation, et de promouvoir le développement durable dans l'ASEAN. En même temps, vous avez l’occasion d’appliquer vos connaissances et vos compétences pour résoudre des problèmes régionaux communs, tels que le changement climatique", a souligné le secrétaire général adjoint de l'ASEAN.

"L’ASEAN reconnaît toujours l’importance de la contribution des jeunes scientifiques de la région. Le soutien à la science, à la technologie et à l'innovation est au cœur des efforts de préparation de la jeunesse et de l'avenir de l'ASEAN », a-t-il ajouté. -VNA