La 9e session de l'Assemblée nationale de la XIVe législature s’est ouverte mercredi matin à Hanoi (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - À 8 heures le 20 mai, la 9e session de l'Assemblée nationale de la XIVe législature s’est ouverte à Hanoi.

La séance d'ouverture a été diffusée en direct sur la radio « La Voix du Vietnam », la Télévision du Vietnam et la Télévision de l'Assemblée nationale à l'intention des électeurs de tout le pays.

Avant la séance d'ouverture, le 19 mai, les dirigeants du Parti, de l'État, du Front de la Patrie du Vietnam et des députés de l'Assemblée nationale sont venus déposer une couronne de fleurs pour rendre hommage au président Ho Chi Minh dans son mausolée.

La 9e session parlementaire de la XIVe législature se divise en 2 phases. Lors de la 1ère, du 20 au 29 mai, l'Assemblée nationale se réunira en ligne. Lors de la 2e, du 8 au 18 juin, elle se réunira à la Maison de l'Assemblée nationale, à Hanoi.

Lors de sa 9e session, l'Assemblée nationale consacrera plus de la moitié du temps total à l'élaboration de lois, à l'examen et au vote de 10 projets de loi, en donnant des avis sur 6 autres projets de loi.

L'Assemblée nationale examinera et votera un certain nombre de projets importants: Résolution sur le programme d’élaboration de lois et ordonnances de 2021, ajustant le programme d’élaboration de lois et ordonnances de 2020; Résolution ratifiant l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA); Résolution ratifiant l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne et les pays membres de l'Union européenne (EVIPA); Résolution sur la reconnaissance et l'exécution des décisions de l'agence de règlement des différends en vertu des dispositions de l'accord Vietnam-UE sur la protection des investissements; Résolution sur l'adhésion à la convention N° 105 de l'Organisation internationale du Travail sur l'élimination du travail forcé...

A cette occasion, l'Assemblée nationale examinera et décidera des questions socio-économiques et du budget de l'État. Concernant la supervision suprême, l'Assemblée nationale procédera à un suivi sur le thème "Mise en œuvre des politiques et lois sur la prévention et le contrôle des abus envers les enfants" et votera la résolution sur ce contenu.

Notamment, lors de cette 9e session, l'Assemblée nationale ne tiendra pas de séances d’interpellations en séance plénière comme d'habitude. Les députés pourraient envoyer de documents, les ministres et les membres du gouvernement y répondront comme le prévoit la réglementation.

Selon les prévisions, l'Assemblée nationale tiendra la séance de clôture de sa 9e session le 18 juin. -VNA