Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, prononce le discours d'ouverture. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La 9e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale a débuté le 10 mars au matin, sous la présidence du président de l’organe législatif vietnamien, Vuong Dinh Hue.



Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale, a souligné que la quantité de travail de cette réunion est très grande. Selon lui, le Comité permanent devra travailler sur plusieurs projets de loi, dont deux projets de loi et un projet de résolution pour la 3e session de l’Assemblée nationale.



En outre, le Comité permanent étudiera pour approbation un projet d'ordonnance et un projet de résolution. Il travaillera également sur la proposition du gouvernement d’ajouter le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la sécurité publique populaire dans le Programme d’élaboration de lois et ordonnances en 2022, a affirmé Vuong Dinh Hue.



Le président de l'Assemblée nationale a également indiqué que le Comité permanent procéderait à des séances questions-réponses avec des ministres et étudierait des rapports de supervision concernant la mise en œuvre des résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale sur l'aménagement des unités administratives aux niveaux de district et de commune au cours de la période 2019-2021, l’application des textes juridiques sur la réception des citoyens et le règlement des plaintes et dénonciations du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021...-VNA