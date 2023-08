Délégués lors de l' AMMD 8. Photo : VNA

Panorama de la réunion. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - La 8e réunion ministérielle de l’ASEAN sur la drogue (AMMD 8 - ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters) s’est officiellement ouverte le 11 août à Vientiane, au Laos.Le Vietnam y est représenté par le général Nguyen Duy Ngoc, vice-ministre de la Sécurité publique. L’événement réunit des représentants de 10 pays de l'ASEAN et du Timor-Leste, ainsi que des responsables anti-drogue de haut rang de l'ASEAN.Selon l’agenda, les délégués seront informés de la situation de prévention et de lutte contre la drogue dans chaque pays du bloc régional. Ils écouteront des rapports sur les résultats de la 44e réunion des hauts officiels de l'ASEAN sur la drogue et des réunions connexes (ASOD), de la réunion préparatoire pour l’AMMD8.Les participants adopteront une déclaration commune de l'ASEAN qui devrait être présentée à la 67e session de haut niveau de la Commission des stupéfiants de l'ONU (CND67), ainsi qu’une déclaration du président de l'AMMD8.Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, le nombre d'usagers de drogues continue d'augmenter, passant de 240 millions en 2011 à 296 millions en 2023 (soit 5,8% de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans). La criminalité et la toxicomanie constituent de sérieux défis au développement durable de chaque pays, un danger pour la communauté et affectent gravement la santé des usagers dans le monde entier, menaçant la sécurité, la politique, l'économie et la société de la Communauté de l'ASEAN. -VNA