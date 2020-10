La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan (debout), lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 49e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale a débuté le 12 octobre pour préparer le contenu à soumettre à la prochaine session de l’organe législatif vietnamien.



La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a souligné que la fin de cette réunion serait tout proche du jour d'ouverture de la 10e session de l'Assemblée nationale. Par conséquent, elle a indiqué que les agences de l'Assemblée nationale et du gouvernement devraient se coordonner pour compléter et finaliser rapidement les rapports, les projets de résolution et de loi à soumettre à l’Assemblée nationale.



Lundi 12 octobre, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a écouté un rapport concernant la supervision de la «Mise en œuvre des accords de libre-échange (ALE) dont le Vietnam est membre».



La vice-présidente permanente de l'Assemblée nationale, Tong Thi Phong, a déclaré que le Comité permanent de l'Assemblée nationale appréciait les résultats de la mise en œuvre des ALE ces dernières années.



Les membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale se sont déclarés pour les recommandations à soumettre à l'Assemblée nationale, en particulier celles sur le renforcement du rôle de l'Assemblée nationale et du Comité permanent de l'Assemblée nationale dans la supervision de la mise en œuvre des ALE après leur ratification, ainsi que sur la modification et le complément des documents juridiques et des résolutions de l’Assemblée nationale pour respecter les engagements pris dans le cadre des ALE. -VNA