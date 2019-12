La 40e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) (14e législature) s'est ouverte mardi à Hanoï (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - La 40e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) (14e législature) s'est ouverte mardi à Hanoï, sous l’égide de la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan.

Dans son discours d’ouverture, la présidente Nguyen Thi Kim Ngan a annoncé que lors de cette session, le Comité permanent de l'Assemblée nationale devrait faire le bilan de la 8e session parlementaire et donner ses avis sur la préparation de la 9e, ainsi que sur l'élaboration de la stratégie de développement de l'Audit d'État pour la période 2020-2030 et vision à l'horizon 2035.

Le Comité permanent de l’AN évaluera les résultats de la mise en œuvre du programme des activités extérieures et de la coopération internationale de 2019 du Comité permanent de l'Assemblée nationale ; examinera son programme des activités extérieures pour 2020 ainsi que les programmes de coopération internationale du Conseil des minorités ethniques, des comités, des groupes parlementaires d'amitié, des agences du Comité permanent de l'Assemblée nationale, de l'Audit d’Etat et du Bureau de l'Assemblée nationale.

Le Comité permanent de l’AN examinera et décidera 4 contenus importants : organisation des unités administratives aux niveaux communal et de districts dans 11 provinces, établissement du quartier de Quang Thanh du chef-lieu de Gia Nghia et de la ville de Gia Nghia (province de Dak Lak) ; réajustement du plan d’investissement de capitaux étrangers de 2019 entre ministères, services et localités ; complètement du fonds pour l’achat des médicaments phytosanitaires pour la réserve nationale ; ainsi que programme du travail de 2020 du Comité permanent de l’AN.

Concernant le projet d’ordonnance sur les priorités accordées aux personnes ayant rendu service à la Patrie (amendé), le Comité permanent de l’AN a décidé de ne pas examiner ce projet lors de cette session.

Après la cérémonie d’ouverture, sous l’égide du vice-président de l’AN Uong Chu Luu, le Comité permanent de l’AN a donné des avis sur l’organisation des unités administratives aux niveaux des communes et districts dans 11 provinces : Hoa Binh, Ha Giang, Phu Tho, Ha Nam, Quang Ninh, Nghe An, Quang Tri, Thua Thien-Hue, Lam Dong, Dong Thap, Long An ainsi que l’établissement de la ville de Gia Nghia, province de Dak Nong et du quartier de Quang Thanh du chef-lieu de Gia Nghia. -VNA