Lors de la session (Photo: VNA)



Hanoi, 21 novembre (VNA) - Le Comité permanente de l'Assemblée nationale a convoqué sa 39e session, le 21 novembre, à Hanoï, sous l’égide de la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan.



La session a entendu des propositions et des rapports sur l'aménagement d'unités administratives au niveau des districts et des communes, ainsi que sur la création de plusieurs unités administratives urbaines dans huit provinces, à savoir: Bac Giang, Thai Nguyen, Dien Bien, Binh Thuan, Ha Tinh, Lang Son, Tuyen Quang et Phu Yen.



Le comité a ensuite adopté huit résolutions sur la composition des unités administratives de district et de commune et sur la création de plusieurs unités administratives urbaines dans les provinces.



Les résolutions entreront en vigueur le 1er janvier 2020.



Le vice-président de l’AN, Uong Chu Luu, a déclaré qu'après la publication des résolutions, le gouvernement devrait organiser la mise en œuvre de ces résolutions et prendre des mesures pour assurer la stabilité politique, l'ordre et la sécurité sociaux ainsi que l'unité dans les localités concernées.



La session a également abordé la vente des actions d’organisations qui ne sont pas des sociétés ouvertes, comme stipulé à l’article 30 du projet de loi révisée sur la Bourse.



Certaines questions relatives au personnel ont également été soumises à la discussion lors de la session. -VNA