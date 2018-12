La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan (Centre) lors de la 29e réunion du Comité permanent de l'AN. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Comité permanent de l’AN a débuté ce lundi 10 décembre à Hanoï sa 29e réunion, sous l’égide de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan. La réunion se déroule pendant deux jours et demi.

Prenant la parole, la dirigeante a annoncé que la réunion ferait le bilan des activités de la 6e session de l’AN, donnerait des suggestions sur les préparatifs pour la 7e session, les règlements sur les régimes, les politiques appliqués pour les membres des organes du Vietnam à l’étranger, et promulguerait un arrêté sur les activités des expositions.

Lors de la réunion, le Comité permanent examinera et décidera des contenus importants: promulgation de l’ordonnance d’amendement et de complément de certains articles de l’ordonnance sur la planification ; l’adoption de la Résolution sur la promulgation des règlements guidant l’organisation et les activités du Conseil populaire ; ajustement du Programme d’édification de la loi et de l’ordonnance de 2019 ; achat supplémentaire de riz pour la réserve ; évaluation de la mise en œuvre des programmes des activités extérieures et de coopération internationale de 2018 ; adoption du programme des activités extérieures de 2019 du Comité permanent de l’AN et décision du Programme de travail du Comité permanent de l’AN pour 2019, achat supplémentaire de riz pour la réserve nationale, budget complémentaire pour l’achat de médicaments pour animaux.



Nguyen Thi Kim Ngan a demandé aux organes concernés de travailler minutieusement, de préparer bien les contenus en discussion pour accomplir l’agenda prévu.

Lundi matin, après la séance d’ouverture, les députés examinent et décident le Programme d’édification de la loi et de l’ordonnance de 2019. - VNA