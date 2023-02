Hanoi (VNA) - La 20e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a été inaugurée lundi 13 février à Hanoï, sous l’égide du président de l’AN, Vuong Dinh Huê.

Cérémonie d'ouverture de la 20e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

S’adressant à la cérémonie d’ouverture, le président de l’AN a souligné qu’au cours de cette session de trois jours, les députés débattront du projet de loi sur la défense civile, et des modifications à apporter aux lois sur la protection des droits des consommateurs et les transactions électroniques.

Ils discuteront également du projet d’arrêté sur la protection des données personnelles et du bilan des deux dernières sessions extraordinaires de de la 15e législature de l’Assemblée nationale en décembre 2022 et janvier 2023.

.

Le Comité permanent examinera d’autres questions majeures sur lesquelles les avis divergent encore concernant le projet de résolution sur les missions, les attributions, la structure et l’organisation du Secrétariat de l’Assemblée nationale ; le projet de résolution sur l’émulation et la récompense des députés, des organes de l’Assemblée nationale et du Comité permanent, des fonctionnaires sous la direction du Comité permanent.

Il examinera et approuvera également le projet d’ordonnance sur les sanctions des infractions administratives dans l’audit de l’État, le projet de résolution guidant la mise en œuvre des règlements sur les réunions de l’AN.

Comme prévu, le Comité permanent examinera l’attribution des portefeuilles et des capitaux pour les tâches et les projets dans le cadre de la deuxième phase du programme de redressement et de développement socio-économique.



Ils devraient approuver les propositions du Premier ministre sur la nomination et la révocation des ambassadeurs vietnamiens et décider de la création de plusieurs unités administratives au niveau des districts et des communes de An Giang, Bac Ninh, Bac Kan, Bên Tre, Binh Duong, Dak Lak, des provinces de Quang Nam, Thai Nguyên, Trà Vinh et Vinh Phuc. - VNA