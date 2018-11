Hanoi, 30 novembre (VNA) - La 11e Journée de la sécurité de l'information du Vietnam avec le thème «Sécurité de l’information sur la base de l’intelligence artificielle et des équipements intelligents» se tient 30 novembre 2018 à Hanoi avec la participation de 500 délégués.

Cet événement annuel est organisée parle Centre de secours urgent des ordinateurs du Vietnam relevant du ministère de l’information et de la communication et l'Association de la sécurité de l'information du Vietnam.

S’adressant à la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre de l’Information et de la Communication Nguyen Thanh Hung a souligné que cette manifestation annuelle devient un forum international important afin d’échanger des informations, expériences, solutions, contribuant à améliorer les connaissances de la société sur la sécurité de l’information.

Pour renforcer l’assurance de l’information et la sécurité de réseau, les organes publics et organisations sociales doivent s’intéresser à l’accès aux connaissances et de nouvelles technologies. Les entreprises de la sécurité de l’information doivent renforcent l’étude, l’application des technologies avancées pour créer des produits et des services en la matière.

Les problèmes urgents de la sécurité de l'information tels que la protection de l’information des utilisateurs, des données de l’IoT, le cloud computing au service de la mise en œuvre de la 4e révolution industrielle sont les contenus abordés par les experts de TI, de la sécurité de l’information et des dirigeants à cette conférence internationale.



Dans le cadre de la Journée de la sécurité de l'information du Vietnam 2018, auront lieu une série d’activités comme une exposition présentant les produits et services de la sécurité de l’information les plus modernes, la remise des prix du concours national «Les étudiants avec la sécurité de l'information». - VNA