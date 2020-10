Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La 10e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale (AN) a débuté mardi matin 20 octobre à Hanoï.

La session se tient en ligne via un pont télévisé de la Maison de l’AN à Hanoï aux autres points de pont dans les villes et provinces du ressort central.

La séance d'ouverture a été diffusée en direct par la Radio la Voix du Vietnam, la Télévision nationale du Vietnam et la Télévision de l’AN du Vietnam.

Avant l'ouverture de la session, les dirigeants du Parti, de l'État, du Front de la Patrie du Vietnam et les députés présents au pont de la Maison de l’AN sont allés déposer des fleurs et rendre hommage au Président Ho Chi Minh dans son mausolée. Ensuite, l’AN a tenu une session préparatoire.

La 10e session dure 19 jours et est divisée en deux phases : la première se tient en ligne du 20 au 27 octobre et la deuxième se déroulera du 2 au 17 novembre à Hanoï.

L'AN va consacrer sept jours à l'élaboration des lois, à l'examen et à l'approbation de sept projets de loi, de trois projets de résolution et donner des avis sur quatre autres projets de loi.

Lors de cette session, l’AN examinera et décidera des questions socio-économiques et de budget de l'Etat. Elle examinera les rapports de travail du président de la Cour populaire suprême, le président du Parquet populaire suprême ; les rapports du gouvernement sur la lutte contre la criminalité et les violations de la loi, sur l’exécution des peines, sur la lutte contre la corruption. L’AN examinera et décidera les questions concernant le projet de réservoir de la rivière Than dans la province de Ninh Thuan, le projet de réservoir de Ban Mong dans la province de Nghe An.

L’AN écoutera le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam présenter le rapport résumant les opinions et recommandations des électeurs soumises à la 10e session de la 14e législature de l’AN ; le Comité permanent de l’AN rendre compte des résultats du suivi du règlement des pétitions des électeurs à la 9e session. L’AN écoutera le rapport sur les activités extérieures au cours de l'année de la présidence de l'AIPA.

L’AN passera 2,5 jours pour examiner les rapports ; effectuer des séances question-réponse sur la mise en œuvre de la résolution de l’AN concernant la supervision thématique et les interpellations durant la 14e législature et certaines résolutions de la 13e législature.

L'AN n’effectuera pas de supervision thématique lors de cette session.

En outre, l’AN discutera et donnera des suggestions aux projets de document à soumettre au XIIIe Congrès national du Parti ; décidera le jour des élections nationales pour les élections des députés à la XVe législature de l’AN et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026.

L’AN examinera et décidera du travail de personnel concernant les positions des ministres de la Science et de la Technologie, de la Santé, le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, le président de la Cour populaire suprême ; examinera pour sortir Pham Phu Quoc de la délégation de l’AN de Ho Chi Minh Ville du titre de député de l'AN.

L’AN examinera et approuvera la résolution de la 10e session et décidera d'autres questions importantes.

La séance de clôture de la 10e session de la 14e législature de l’AN aura lieu le 17 novembre 2020. - VNA