Huynh Thanh Dat, ministre des Sciences et des Technologies. Photo : VNA



Binh Dinh (VNA) – La Rencontre du Vietnam, en coopération avec le Comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre), a ouvert, le 25 juillet au Centre international pour les sciences et l'éducation interdisciplinaires (ICISE), deux séminaires scientifiques internationaux d'astrophysique.

Il s’agit du séminaire « L'univers doré : astrophysique nucléaire et rayons cosmiques à l'ère de l'information multiple » et "Astrophysique SAGI 2022 - Directions de recherche pionnières de l'astrophysique à l'âge d'or de la polarisation des poussières".

Les deux séminaires ont réuni plus de 30 scientifiques du Vietnam et d'autres pays comme la France, le Royaume-Uni, la République tchèque, l’Allemagne, l’Italie, l’Iran, l’Israël, le Japon, la République de Corée, la Malaisie et 50 étudiants en physique de trois écoles d’excellence de Binh Dinh et Phu Yen.



A cette occasion, le Dr Nguyen Trong Hien (expert en astrophysique de la NASA) a démarré l'équipe astrophysique SAGI à l’ICISE, financée par la Fondation Simons (USA).



S'exprimant lors du séminaire, Huynh Thanh Dat, ministre des Sciences et des Technologies, a déclaré que le Vietnam, un pays en développement, attachait toujours de l'importance et investit dans les activités de recherche fondamentale. À ce jour, la plupart des résultats de la recherche fondamentale au Vietnam ont été publiés, conformément aux pratiques internationales. - VNA