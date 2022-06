Da Nang (VNA) - Dans le cadre de la Journée de l'entrepreneuriat et de l'innovation 2022 (Techfest Vietnam 2022), une cérémonie a eu lieu le 15 juin à Da Nang pour présenter le Metarverse Village (village du métavers).

Selon Vo Duc Anh, directeur adjoint du Centre de soutien à l'entrepreneuriat et à l'innovation de Da Nang, responsable du Metarverse Village, la création de ce modèle contribuera à favoriser l'application de la technologie virtuelle dans la vie et l'accès aux dernières plateformes technologiques, à rattraper les tendances technologiques mondiales et à créer de nouvelles valeurs dans le domaine de la technologie de réalité virtuelle au Vietnam.

Le Metaverse Village sera un écosystème pour la jeune génération - la génération de nouvelles technologies, a déclaré le docteur Pham Hong Quat, chef du Département du développement des marchés et des entreprises scientifiques et technologiques relevant du ministère des Sciences et des Technologies.

A cette occasion, un séminaire scientifique intitulé "Métavers: décryptage et dialogue avec le futur" a été organisé, réunissant des gestionnaires, des représentants d'entreprises, des experts vietnamiens et étrangers en ce domaine.

Le "métavers", contraction de méta-univers ("metaverse" en anglais), est une sorte de doublure numérique du monde physique, accessible via internet. Grâce notamment à la réalité virtuelle et augmentée, il devrait permettre de démultiplier les interactions humaines, en les libérant des contraintes physiques, via internet. -VNA