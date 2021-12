Hanoï (VNA) - Si en 2016, le Vietnam était la 8ème destination pour les formations de courte durée pour les étudiants australiens dans l'Indo-Pacifique, en 2019, il se classait 4ème sur 40 destinations.



Photo: vietucnews



Il s’agit du résultat d'une étude financée par le gouvernement australien, menée par la professeur Nguyen Thi Ly, conférencière vietnamienne à l'Université Deakin (Australie), et ses collègues.



Être une destination populaire pour les étudiants australiens démontre à la fois la mobilité des étudiants internationaux et le potentiel du Vietnam.



Des étudiants australiens viennent au Vietnam pas entièrement à cause du faible coût. Via ce sondage, "nous avons constaté que ce qu'ils mentionnent souvent, c'est que le Vietnam a une économie et une société très dynamiques et un environnement de vie stable et sûr. Ils veulent avoir l'opportunité de vivre et d'apprendre dans un tel environnement", a souligné Mme Ly, aussi Futur Fellow au Conseil australien de la recherche scientifique.



En outre, ils souhaitent également avoir l'opportunité de s'immerger et de découvrir la culture. Ils voient également le Vietnam comme un partenaire important en Australie. Étudier au Vietnam et surtout connaître sa culture leur ouvrira des portes pour un futur travail en liaison avec le pays.



Un autre groupe a déclaré qu'ils étaient venus au Vietnam dans l'espoir que leurs expériences d'apprentissage et de travail ici leur donneraient l'opportunité de travailler au Vietnam.



Quelle est la clé pour faciliter l'intégration et l'attraction des étudiants internationaux dans les universités vietnamiennes? À mon avis, les infrastructures, la qualité de l'enseignement, l'expérience et l'initiative dans le développement de partenariats avec des écoles étrangères pour ouvrir des cours et des stages de courte durée sont importants, surtout dans le contexte de pandémie de Covid-19.



Actuellement, un certain nombre d'universités au Vietnam, en particulier privées, entretiennent des relations stables et flexibles avec des entreprises étrangères. Cela leur permet non seulement d'ouvrir des formations de courte durée pour les étudiants internationaux, mais également des stages en association avec ces entreprises. -CPV/VNA