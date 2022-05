Panorama de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Présidium du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a organisé le 8 mai à Hanoï la 12e réunion (9e mandat) pour donner des avis au projet de rapport résumant les opinions et les recommandations des électeurs et du peuple à envoyer à la 3e session de la 15e législature de l’Assemblée nationale (AN).

Le président du CC du FPV, Dô Van Chiên, a déclaré qu'à la séance d'ouverture de la 3e session prévue le 23 mai, le Présidium du CC du FPV présenterait un rapport synthétisant les opinions des électeurs et du peuple dans tout le pays à l’organe législatif.

Il a invité les délégués à donner de nombreuses idées pertinentes pour obtenir un rapport qui illustre profondément les pensées et les aspirations des électeurs et du peuple.

Les délégués ont apporté des idées sur de nombreuses questions telles que les efforts des entreprises pour se remettre des impacts de l'épidémie de COVID-19 et créer des emplois pour les travailleurs; la lutte contre la corruption... -VNA