L'ambassadeur, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l' ONU , lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation en Libye et les activités de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye, le 15 juillet. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam appelle les parties en Libye à résoudre les questions qui demeurent en suspens et à faire progresser tous les dispositifs juridiques et logistiques pour veiller à ce que les élections nationales se déroulent selon la feuille de route établie.

C’est ce qu’a déclaré l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation en Libye et les activités de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), le 15 juillet.

Il a insisté sur l’importance de veiller à la pleine participation des femmes à ce processus et appelé la communauté internationale à appuyer le dialogue, le renforcement de la confiance et la réconciliation entre les parties.

Il est impératif que les parties concernées assurent la pleine mise en œuvre du cessez-le-feu d’octobre 2020 et veillent au respect de l’embargo sur les armes.

Le retrait des combattants étrangers et des mercenaires doit se faire de manière ordonnée, complète et en temps opportun et ne pas provoquer d’instabilité dans les États voisins, a-t-il notamment souligné, avant d’appeler à plus de collaboration entre l’ONU et les organisations régionales au sujet du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration des combattants armés en Libye. -VNA