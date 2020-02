New York (VNA) – Le Vietnam a réaffirmé son soutien au Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP), lors d’une séance sur les 50 ans du TNP du Conseil de sécurité le 26 février.

L'ambassadeur Dang Dinh Quy. Photo: VNA



L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la délégation permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a réaffirmé le soutien vigoureux du Vietnam pour la mise en œuvre du TNP basé sur trois piliers que sont désarmement nucléaire, lutte contre la prolifération, applications pacifiques de l’énergie et des technologies nucléaires.

Tout recours aux armes nucléaires, intentionnellement, par accident ou mauvais calcul, menace la paix et la sécurité mondiales, a-t-il martelé, en s’exclamant que « 50 ans plus tard, ce qui demeure c’est la menace qui pèse sur les États non nucléaires, en particulier ceux qui ont respecté leurs obligations en termes de non-prolifération ».

Il a appelé à trouver des mesures de renforcement de la confiance, à la fois entre puissances nucléaires et pays non dotés de l’arme nucléaire, citant notamment les garanties négatives de sécurité et les zones exemptes d’armes nucléaires. Il a également appelé au respect du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires.

Pour la Haut Représentante de l’ONU pour les affaires de désarmement (UNODA), Izumi Nakamitsu, le double anniversaire de ce « pilier de la paix et de la sécurité internationales » offre une « opportunité symbolique et pratique » : reconnaître les avantages que le TNP a fournis ces 50 dernières années en matière de sécurité collective, faire en sorte qu’il demeure le pivot du régime de désarmement et de non-prolifération et continue de renforcer la sécurité de tous les États parties.

Une réaffirmation du soutien des membres du Conseil au TNP et la manifestation de son engagement à assurer le succès en mai donnerait une impulsion significative aux perspectives de la Conférence d’examen. « Compte tenu des enjeux, j'espère que vous travaillerez dans ce sens », a conclu la Haut Représentante.

Izumi Nakamitsu, Haute Représentante des Nations Unies pour les affaires de désarmement, devant le Conseil de sécurité. Photo: news.un.org



Les membres du Conseil de sécurité ont appelé tous les États parties au TNP à coopérer pour faciliter les progrès en matière de non-prolifération, d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et de désarmement nucléaire. Ils ont également réaffirmé la responsabilité commune des pays membres du TNP pour l'avenir du traité.

Les membres du Conseil se sont déclarés prêts à travailler ensemble et à conjuguer leurs efforts pour parvenir à un résultat positif lors de la Conférence d'examen du TNP de 2020 prévue en avril prochain à New York. -VNA