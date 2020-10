L’ambassadeur Dang Dinh Quy , chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ ONU . Photo: VNA

New York (VNA) – Le Vietnam appelle à valoriser le rôle des organes juridiques internationaux dans la promotion de la coopération et l’amitié entre les pays, contribuant au maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Lors d’une réunion virtuelle le 28 octobre visant à évaluer et promouvoir la coopération entre le Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice, l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a apprécié le rôle des deux institutions dans l'interprétation, l'application, la promotion et le développement du droit international.

Dans le contexte des défis croissants dans le monde, le diplomate vietnamien a souligné la nécessité d’utiliser le droit international en tant qu’un outil efficace pour maintenir la paix et la sécurité internationale.

Il a recommandé aux deux institutions des Nations Unies d’intensifier leur collaboration via des mécanismes approuvés par la Charte des Nations Unies, permettant au Conseil de sécurité à encourager les parties concernées à régler leurs différends devant la Cour internationale de justice.

L’ambassadeur Dang Dinh Quy a souligné que le règlement pacifique des différends internationaux était l’une des principes du droit international, affirmant la position constante du Vietnam de respecter des principes fondamentaux du droit international sur le règlement des différends par des mesures pacifiques, de ne pas recourir à la force ou de menacer d’y recourir.

Le Vietnam soutient les processus juridiques internationaux dont ceux menés par la Cour internationale de justice, la coopération internationale, l’amélioration de la capacité nationale en matière d’application des mécanismes d'arbitrage international, a-t-il déclaré.

Dang Dinh Quy a également appelé la Cour internationale de justice à multiplier les activités de formation, de connectivité entre les jeunes responsables du secteur juridique. -VNA