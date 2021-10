L’ambassadeur Pham Hai Anh, chef adjoint de la mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA



New York (VNA) - L’ambassadeur Pham Hai Anh, chef adjoint de la mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a affirmé le 28 octobre à New York son soutien aux processus juridiques internationaux, dont la Cour internationale de Justice (CIJ).

L'ambassadeur Pham Hai Anh a souligné que le règlement pacifique des différends internationaux était un des principes fondamentaux du droit international, affirmant que les pays peuvent choisir plusieurs méthodes de règlement en vertu des dispositions de l’ONU, dont le mécanisme d'arbitrage, et que les pays sont tenus de respecter et de mettre en œuvre les décisions et jugements des juridictions internationales.

Il a déclaré que le Vietnam a apporté des idées à de nombreux processus juridiques à la CIJ, espérant que la Cour continuera à soutenir et à renforcer la capacité des pays dans l’utilisation des mécanismes judiciaires et d'arbitrage pour résoudre les différends.

Des représentants de plus de 60 pays ont affirmé que la CIJ jouait un rôle important dans le règlement pacifique des différends en se prononçant sur des affaires entre États et en fournissant des avis consultatifs à la demande de l'Assemblée générale de l'ONU, du Conseil de sécurité et d'un certain nombre d'agences en vertu des dispositions de la Charte de l'ONU.

Par la fonction judiciaire, la CIJ apporte une contribution importante à la promotion du respect de la Charte de l'ONU et du droit international, contribuant au développement durable, à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans le monde. -VNA