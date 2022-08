Hanoï, 12 août (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a demandé aux nouveaux officiers de la sécurité publique affectés aux missions de maintien de la paix des Nations Unies de continueront de valoriser les acquis obtenus et de redoubler d’efforts pour accomplir leurs missions avec brio.

Photo : VNA

Il a fait cette déclaration lors d'une cérémonie organisée par le ministère de la Sécurité publique le 12 août à Hanoï pour présenter les décisions du président sur l'envoi d'officiers aux missions de maintien de la paix de l'ONU et la décision du ministre de la Sécurité publique sur la création du Bureau permanent du maintien de la paix du ministère.

L’envoi de forces pour participer aux missions onusiennes de maintien de la paix a contribué à mettre en œuvre la politique extérieure du Parti et de l’État ainsi qu’à rehausser le rôle et la position des forces armées vietnamiennes en général et des forces de la Police populaire en particulier, dans le maintien de la paix dans la région et dans le monde.

Face aux évolutions complexes et imprévisibles de la situation mondiale, le Vietnam devra conjuguer ses efforts avec la communauté internationale pour faire face aux défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels, sous la direction de l’ONU, a martelé le chef de l’État.

A cette occasion, le ministère de la Sécurité publique a été chargé de travailler étroitement et efficacement avec le ministère de la Défense, et de renforcer la coopération avec l'ONU, les pays et les partenaires mondiaux pour améliorer la qualité de la formation des officiers au niveau des missions de l'ONU et l'élaboration des politiques stratégiques au siège de l'ONU.

Le chef de l'État a demandé un soutien mondial aux forces de maintien de la paix du Vietnam pour qu'elles rejoignent plus efficacement les mécanismes de coopération régionaux et mondiaux, et qu'elles mènent mieux des études et des consultations stratégiques pour se joindre plus largement aux activités de maintien de la paix de l'ONU en vue d'élargir progressivement les forces et la participation, en particulier au siège de l'ONU.

Le président a convaincu que les officiers de maintien de la paix de l'ONU en général et les forces de sécurité publique du peuple en particulier surmonteront les difficultés et accompliront les tâches qui leur sont assignées, répondant ainsi aux attentes de l'ONU, du pays et du peuple, tout en méritant de faire partie de la force de Casques bleus de l'ONU. - VNA