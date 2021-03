Photo: VNA

Hanoï (VNA) - One Mount Group, membre de Vingroup et partenaire stratégique de la banque Techcombank, a coopéré avec Google Cloud pour promouvoir le plus grand écosystème technologique du Vietnam, pour connecter les personnes et les entreprises à l'ère de la 4e révolution industrielle.

Ce partenariat stratégique ouvrira à One Mount des opportunités d'exploiter les technologies de Google, dont l'exécution de SAP sur Google Cloud et Google Workspace, dans une stratégie visant à développer et à promouvoir des domaines de son activité, en particulier VinShop, VinID et OneHousing.

VinShop est une application mobile créée pour aider les propriétaires d'épiceries à accéder à une variété de produits, à des prix transparents et à des programmes d'incitation attractifs. Les propriétaires d'épicerie pourront commander des centaines d'articles et recevoir un service unique, 24 heures/ 24 et 7 jours/7, avec une livraison rapide le même jour, samedi et dimanche inclus.

Pendant ce temps, VinID - le plus grand système d’application et de gestion des clients au Vietnam, intègre de nombreuses fonctions telles que le paiement, la gestion du logement, les achats et les services financiers.

Et OneHousing est une plate-forme complète pour tous les besoins en matière de logement, de soutien à la vente, d'investissement et d'autres services liés à l'immobilier.

One Mount adoptera et fera évoluer rapidement de nouveaux services en atteignant et en exploitant les fonctionnalités de sécurité, le logiciel Open Source et les packages logiciels sous-jacents sur Google Kubernetes Engine. -VNA