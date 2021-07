Hanoi (VNA) – L'ambassadeur Nguyên Trung Kiên, représentant permanent du Vietnam auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a effectué à Seibersdorf, en Autriche, une visite de travail au complexe de recherche sur l'application de la technologie nucléaire.

L'ambassadeur Nguyên Trung Kiên visite le complexe de Seibersdorf. Photo: Ambassade du Vietnam en Autriche



Le diplomate a suggéré que l’AIEA continue de soutenir le Vietnam dans l’application de la technologie nucléaire dans des domaines importants tels que le développement agricole durable, la réponse au changement climatique et aux épidémies.Lors de sa rencontre avec la direction du complexe de Seibersdorf, le représentant vietnamien a exprimé ses remerciements à l’AIEA pour son soutien au profit des installations de recherche et d’application vietnamiennes dans la mise en œuvre de projets dans le cadre du programme de coopération technique (TC) et du Programme de recherche (CPR).Ike Reed, assistant du directeur général adjoint de l’AIEA en charge des applications de la technologie nucléaire, a présenté le processus de construction et de développement du complexe de Seibersdorf ainsi que le plan de rénovation et d’élargissement de ce dernier. Il a aussi exprimé son remerciement au Vietnam pour sa contribution au budget, facilitant sa mise à niveau.Selon lui, le Vietnam et l’AIEA coopèrent pour la mise en œuvre de plus de 60 projets d’application du nucléaire dans de nombreux domaines différents.«Nous espérons que le Vietnam continuera de se coordonner pour déployer efficacement de nouveaux projets de coopération dans le cadre des TC et des CPR, ainsi que dans le cadre des initiatives du directeur général de l’AIEA sur l’application du nucléaire dans la lutte contre des maladies et le traitement des déchets plastiques», a souligné le représentant de l’AIEA. – CPV/VNA