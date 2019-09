Vue d'ensemble de NovaWorld Phan Thiêt sur 1.000 ha à Phan Thiêt, Binh Thuân au Centre.

Photo : BTC/CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le groupe Novaland a récemment célébré ses 27 ans de développement. En plus d’un quart de siècle, Novaland se targue d’un portefeuille de plus de 40 projets dans des espaces stratégiques de Hô Chi Minh-Ville.



Entre 2019-2023, Novaland continuera de se concentrer sur l'investissement et le développement immobiliers dans la tranche moyenne supérieure. En septembre 2019, ses ressources foncières totales accumulées et en cours de recherche représentent environ 4.300ha pour trois gammes de produits : l'immobilier à Hô Chi Minh-Ville; l’immobilier dans d’autres zones urbaines comme Dông Nai; les villégiatures à Cân Tho, Bà Ria - Vung Tàu, Phan Thiêt - Binh Thuân, Cam Ranh - Khanh Hoa.



Novaland a fourni 23. 00 logements à Hô Chi Minh-Ville et compte déployer des dizaines de milliers de nouveaux produits, aux normes internationales et regroupés sous trois marques : NovaBeach, NovaHills et NovaWorld.



NovaWorld élabore des projets de 100 ha ou plus, qui font converger les activités de tourisme et de divertissement, à l'image de ceux de Phan Thiêt sur 1.000 ha, de Binh Thuân mais aussi de Hô Tràm (Bà Ria - Vung Tàu).



Le groupe met en œuvre également le projet NovaWorld Mekong. Ce projet aux normes internationales va changer la façon d'aborder le tourisme dans le delta du Mékong, en associant agriculture et activités traditionnelles.



Novaland développe de nombreux autres projets dans le cadre des activités célébrant son 27e anniversaire. -CVN/VNA