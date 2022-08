Tous les produits sont faits à la main par les cuisiniers chevronnés du Sofitel Legend Metropole Hanoi. Photo: Sofitel Legend Metropole Hanoi

Hanoï (VNA) - Pour la Fête de la mi-automne 2022, l’hôtel centenaire Sofitel Legend Metropole Hanoi vient de lancer une collection spéciale de six saveurs de gâteaux de lune.



La collection 2022 est inspirée du restaurant français de l’hôtel Le Beaulieu qui est le fruit de la rencontre entre les style classique et élégant français et le style moderne. Ce restaurant a été récemment rouvert après mois de rénovation.



Tous les produits sont faits à la main par les cuisiniers chevronnés du Sofitel Legend Metropole Hanoï et ne contiennent pas d’additifs ou de conservateurs chimiques. D’autre part, les ingrédients sont sérieusement choisis pour assure une qualité parfaite des produits.



Cette année, les clients sont invités à se régaler avec six saveurs différentes : ingrédients traditionnels ; sésame noir et noix de coco ; lotus et fruits secs mélangés ; haricot vert, abricot vert et œuf salé ; myrtille et amande ; orange confite et Grand-Marnier.



L’hôtel vous propose quatre types de boîte : boîte de 4 pièces (250 grammes de chacune) et boîte de 6 pièces (100 grammes de chacune) au prix de 2.150.000 dôngs ; boîte VIP de 6 pièces (100 grammes de chacune) accompagné d’une bouteille de vin F.Thienpont Bordeaux Causse Rouge 2016 : 4.880.000 dôngs ; et enfin, une boîte VIP laquée de 6 pièces (100 grammes de chacune) avec une boîte de thé au lotus Emperor et une boîte de thé Earl Grey Yin Zhen : 6.480.000 dôngs.



Organisée au 15e jour du 8e mois lunaire, la Fête de la mi- automne est une l’occasion pour les familles de se réunir et déguster les gâteaux de lune et boire du thé.



Inauguré en 1901, l'hôtel Metropole Hanoi se trouve dans le Vieux quartier de la capitale et est considéré comme un petit Paris au cœur de Hanoï. L’hôtel est un lieu luxueux de choix pour des événements importants et une destination de prédilection pour les voyageurs d'affaires. L’hôtel a eu l’honneur d’accueillir des chefs d’État, des ambassadeurs et d’autres personnalités de renom. Lauréat de nombreux prix internationaux pour la qualité de ses services, ce monument a contribué à embellir le Vieux quartier de Hanoï.



L'hôtel se divise en deux blocs avec au total 364 chambres. Le bloc classique, qui se distingue par l’architecture française et des motifs décoratifs orientaux, avec 106 chambres et trois suites légendaires baptisées Graham Greene, Charlie Chaplin, Somerset Maugham - des résidents célèbres de l’hôtel. Le bloc néo-classique Opéra Wing a 236 chambres, 18 suites et un Grand Prestige de 176 m2. Chaque chambre est dotée des équipements les plus modernes.-CVN/VNA