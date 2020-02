Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Bureau Politique (BP) a organisé le 2 février à Hanoï une rencontre avec des anciens hauts dirigeants du Parti et de l'Etat, sous l’égide du secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong, ce à l'occasion du Nouvel an lunaire du Rat 2020, du 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février).

Au nom du BP, Tran Quoc Vuong, membre du BP, permanent du Secrétariat du Parti a présenté un rapport portant sur la situation socio-économique, la défense et la sécurité, les relations extérieures, l’édification du Parti et du système politique, la lutte contre la corruption..., tout en estimant les acquis et les leçons tirés après quatre ans de mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national du Parti.

Les anciens dirigeants du Parti, de l'État, du Front de la Patrie du Vietnam ont pris la parole et donné des suggestions et des opinions concernant l’édification du Parti et de l'Etat de droit socialiste, la simplification de l'appareil de gestion et de direction, l’amélioration de l'efficacité et de l'efficience des agences du système politique, la lutte contre la corruption et le gaspillage, la mobilisation de toutes les ressources pour développer rapidement et durablement le pays…

S’exprimant à la rencontre, le secrétaire général du Parti et le président Nguyen Phu Trong a estimé que les résultats obtenus ces dernières années dans tous les domaines étaient la succession et la promotion des acquis de plus de 30 ans de l’application du Renouveau, sous la direction du Parti.

« Le Vietnam a connu un développement impressionnant, entretient des relations diplomatiques avec la plupart des pays du monde et participe à de nombreuses organisations internationales. Le revenu national par habitant est d'environ 2.800 dollars/personne/an. La vie de la population s’améliore. Le prestige du Vietnam sur la scène internationale augmente. », a-t-il affirmé.

Il a insisté sur la solidarité au sein du système politique, du Parti, de l’armée et entre les habitants. Cependant, il a précisé qu’outre les réalisations, les expériences et les leçons doivent être tirés pour régler les limites et faiblesses au service du développement. Il a souhaité que les anciens dirigeants du Parti et de l'État, avec leurs connaissances et expériences précieuses, continuent de contribuer les idées dévoués et responsables pour l’oeuvre commune du Parti et de la nation.

Auparavant, le secrétaire général du Parti et le président Nguyen Phu Trong est allé offrir de l'encens pour rendre hommage au Président Ho Chi Minh à la Maison 67 dans l’espace du Palais présidentiel à Hanoï. -VNA